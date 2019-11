Il Responsabile della CAN B Emidio Morganti ha affidato la gara Cittadella-Pisa in programma domenica 24 novembre (ore 15.00) e valida per la 13° giornata del Campionato Nazionale di Serie B a Daniel Amabile di Vicenza

Il direttore di gara sarà assistito da Gianluca Sechi di Sassari e Riccardo Annaloro di Collegno

Il Quarto Uomo sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta

L’articolo Designazioni CAN B: Cittadella-Pisa sarà diretta da Amabile di Vicenza proviene da Ac Pisa 1909.