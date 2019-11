Il Giudice Sportivo avvocato Emilio Battaglia ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimo turno del campionato di Serie B. Squalifica di 1 giornata per il nerazzurro Michele Marconi, espulso per doppia ammonizione nei minuti finali della gara di sabato scorso con lo Spezia, questa la motivazione “doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“. Al calciatore è stata comminata anche un’ammenda di 1.500 euro.

Nessuna sanzione per il Cittadella, prossimo avversario dei nerazzurri nel match in programma domenica 24 novembre (ore 15.00). Da segnalare i nerazzurri attualmente in diffida: Simone Benedetti e Francesco Lisi

L’articolo Giudice Sportivo: 1 giornata di squalifica per Michele Marconi proviene da Ac Pisa 1909.