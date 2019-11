Il Pisa Sporting Club viaggia con Rental Plus

Il Pisa Sporting Club espande a livello nazionale le partneships legando il proprio brand a Rental Plus azienda in costante espansione nel settore del noleggio auto e già presente con il suo logo sul materiale nerazzurro.

A presentare l’accordo il Presidente del Pisa Giuseppe Corrado: “E’ la dimostrazione della capacità della nostra società, in qualità di media, di attrarre partner importanti a livello nazionale. Solo così una società può crescere e gettare basi solide per il futuro perchè la componente business, nel calcio, rappresenta un valore determinante“.

E Rental Plus, rappresentata dal Generale Manager Stefano Orlandini, ha scelto proprio la squadra nerazzurra per allargare i propri orizzonti grazie allo sport: “Siamo una squadra anche noi, con obiettivi ambiziosi e abbiamo voglia di raggiungere presto nuovi traguardi prestigiosi. Il prossimo anno saremmo presenti anche su Pisa nell’ottica di espandere la nostra realtà verso i principali Aeroporti italiani: per questo ci auguriamo di crescere insieme al Pisa e con il Pisa“.

La versione integrale della conferenza stampa odierna è disponibile sulla nostra pagina ufficiale Facebook nella sezione video.

