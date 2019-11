Nuova importante partnership per il Pisa Sporting Club

La Banca di Pisa e Fornacette è entrata a far parte della famiglia nerazzurra ampliando così il già ricco gruppo di partner locali e nazionali al fianco della squadra e della società in questa bella ed importante stagione da Cadetti.

A presentare la nuova sinergia il Presidente del Pisa Giuseppe Corrado e il Direttore Generale della Banca di Pisa e Fornacette Gianluca Marini: “Siglare questo tipo di accordi – è stato il pensiero del patron nerazzurro – rappresenta per noi un valore più importante del mero aspetto finanziario soprattutto nell’ottica di creare delle progettualità destinate a durare nel tempo”. Soddisfazione anche da parte del Direttore Generale della Banca di Pisa e Fornacette Gianluca Marini: “Siamo una delle poche Banche rimaste in Provincia e da sempre il nostro impegno è rivolto a privilegiare i nostri sedicimila soci, i quali da oggi potranno avere dei vantaggi sull’acquisto di materiale presso i vari Pisa Store oltre a tante altre possibilità che possono essere ‘scoperte’ sui nostri canali di comunicazione e altre situazioni che potranno crearsi in futuro grazie a questa partnership”.

La versione integrale della conferenza stampa odierna è disponibile nell’apposita area video della nostra pagina facebook ufficiale

L’articolo La Banca di Pisa e Fornacette si veste di Nerazzurro! proviene da Ac Pisa 1909.