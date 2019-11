Nerazzurri verso Pescara, ecco i convocati

Allenamento di rifinitura per la squadra nerazzurra alla vigilia della terza sfida di campionato racchiusa in sette giorni. Capitan Moscardelli e compagni hanno completato la preparazione con una seduta tecnici-tattica incentrata su una serie di simulazioni di gioco e sulle consuete sessioni di tiri in porta e calci piazzati.

Al termine lo staff tecnico ha diramato la lista dei convocati che questa sera raggiungeranno il ritiro pregara in terra abruzzese: Ramzi Aya, Raul Asencio, Francesco Belli, Simone Benedetti, Andrea D’Egidio, Alessandro De Vitis, Davide Di Quinzio, Michael Fabbro, Tommaso Fischer, Stefano Gori, Robert Gucher, Gianmarco Ingrosso, Nicolas Izzillo, Daniele Liotti, Francesco Lisi, Michele Marconi, Marius Marin, Gaetano Masucci, Andrea Meroni, Mattia Minesso, Davide Moscardelli, Simone Perilli, Marco Pinato, Nicholas Siega, Luca Verna

