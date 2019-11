Per un giorno Carlos Dunga è tornato Nerazzurro!

Dopo molti anni è tornato per ricordare il Presidente Anconetani e la sua esperienza in nerazzurro.

Un periodo magico per lui e per il Pisa, emozioni che Carlos Dunga ha provato a trasmettere oggi a capitan Moscardelli e compagni. L’ex centrocampista del Pisa, Campione del Mondo con la Nazionale brasiliana ad Usa 94, accompagnato da Matteo Anconetani, ha voluto oggi far visita alla squadra di mister D’Angelo, prima di lasciare nuovamente la città che per prima lo ha accolto e amato in Italia: a fare gli onori di casa il Presidente Giuseppe Corrado, accompagnato dal Direttore Sportivo Roberto Gemmi e dal tecnico Luca D’Angelo.

Carlos Dunga ha raccontato alla squadra alcuni aneddoti della sua esperienza in nerazzurro spronandoli a cercare di migliorarsi sempre e, soprattutto, a continuare in questo percorso di crescita per riportare il Pisa sui palcoscenici più importanti del calcio nazionale. Alla fine la consueta foto di gruppo per una giornata davvero da ricordare

