Nerazzurri ancora in campo al Centro Sportivo di San Piero a Grado per prepararsi alla ripresa del campionato: l’appuntamento è fissato per domenica (ore 15.00) allo Stadio “Tombolato” per la sfida con il Cittadella.

Questo pomeriggio il tecnico Luca D’Angelo ha effettuato una seduta di allenamento prettamente tecnico-tattica con simulazioni di gioco e lavoro specifico sui vari settori del campo con tutti i calciatori a sua disposizione.

Domani mattina tradizionale seduta di rifinitura pregara sul prato dell’Arena: al termine lo staff tecnico diramerà la lista dei convocati che subito nel pomeriggio si metteranno in viaggio per raggiungere il ritiro in terra veneta

L’articolo Preparazione quasi completata: domenica si torna a giocare proviene da Ac Pisa 1909.