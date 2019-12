Christmas Match Serie BKT: spettacolo all’Arena e in città

Sarà Pisa-Cosenza il Christmas Match del campionato Cadetto.

Domenica prossima la nostra città e, ovviamente, l’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani” saranno protagoniste di uno spettacolo speciale ma soprattutto diventeranno il simbolo italiano dell’iniziativa #DonaUnMomento di BKT, gruppo multinazionale tra i principali produttori al mondo di pneumatici Off-Highway, Title Sponsor della Serie BKT e promotore del “buon proposito” di trovare e donare il bene più prezioso e inestimabile che abbiamo: il tempo. Una iniziativa impreziosita anche dal patrocinio del Comune di Pisa e dalla collaborazione della Lega B.

La partita Pisa-Cosenza sarà infatti l’occasione per vivere emozioni speciali e per scegliere di donare il proprio tempo ai bambini dell’Associazione Dynamo Camp Onlus, beneficiaria dell’iniziativa che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche. Sarà possibile dare un contributo sul sito https://my.dynamocamp.org/campagne/la-via-degli-orti/ oppure inviando un SMS al numero solidale 45519.

Inoltre BKT supporterà Dynamo Camp nell’importante progetto dal nome “La Via degli Orti”. Questo prevede la realizzazione di una strada accessibile a tutti che l’Associazione costruirà per facilitare gli spostamenti dei piccoli ospiti di Dynamo Camp e godere della Terapia Ricreativa anche all’interno degli Orti Dynamo. Per questo progetto è stato lanciato un crowdfunding con l’obiettivo di raggiungere 12 mila euro e BKT contribuirà in prima persona alla causa.

I tifosi potranno anche contribuire partecipando ad alcune attività uniche che BKT metterà a disposizione e che coinvolgeranno delle vere e proprie Legend del calcio, grazie al partner Operazione Nostalgia: Dario Hubner, Mauro Bressan, Gianluigi Lentini, Sébastien Frey, Lamberto Piovanelli e Vitali Kutuzov.

Nella fan zone che sarà allestita in via del Brennero 26 e che sarà aperta dalle ore 10.30 alle ore 18.30 (con ingresso a offerta minima) sarà possibile incontrare le Legend, chiedere loro autografi, selfie e sfidarli a biliardino o a Serie BKT PES.I tifosi più generosi avranno poi la possibilità di fare un tour dello stadio pre-partita guidati dalle Legend, di vedere il match al loro fianco, o persino di poter partecipare alla sfida-palleggio in campo con le Legend durante l’intervallo.

Cuore della campagna benefica di BKT è l’hashtag #DonaUnMomento e BKT incoraggia tutti i tifosi a condividere tramite Facebook, Instagram e Twitter i video e le foto che raccontano questi momenti insieme, ispirando altre persone a fare altrettanto. E per ogni contenuto condiviso, BKT donerà un euro a Dynamo Camp, fino al raggiungimento di 2 mila euro. La campagna sarà rilanciata anche su tutti gli strumenti social della Lega B

L’intera campagna è attiva fino all’8 gennaio 2020 e ogni giorno sul sito web dell’iniziativa www.donateamoment.com vengono pubblicate nuove video interviste alle Legend, i loro contenuti extra, le foto e i video dai campi di calcio, le news e gli aggiornamenti sul progetto di Dynamo Camp, i post inviati da tutti coloro che hanno condiviso la loro idea di #DonaUnMomento e molto altro ancora.

