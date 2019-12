Il Giudice Sportivo avvocato Emilio Battaglia ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimo turno del campionato di Serie B. Nessuna sanzione in arrivo per Pisa e Trapani, avversarie nel posticipo della sedicesima giornata del campionato Cadetto in programma lunedì 16 dicembre (ore 21.00) allo Stadio “Provinciale”.

In casa nerazzurra restano in diffida i calciatori Gaetano Masucci, Simone Benedetti e Francesco Lisi.

