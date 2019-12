La conferenza stampa pregara del tecnico nerazzurri

Terzo impegno settimanale per il Pisa Sporting Club che proverà a rimettersi in marcia affrontando la corazzata Frosinone nell’ultimo match del girone d’andata e del 2019.

Una partita difficile ma stimolante che il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo ha descritto così nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Abbiamo molte assenze e in questo ultimo periodo non siamo molto fortunati però non abbiamo recriminato prima e non lo faremo ora. Ci aspetta una partita difficile ma, come sempre, abbiamo le armi per fare risultato. Dovremo però fare una grande partita, per noi, per i tifosi che ci seguono ovunque e per la società. Servirà grande voglia e determinazione per chiudere bene un girone d’andata che ritengo comunque positivo“.

Come detto, sarà ancora emergenza: “Masucci e Belli sono a disposizione, per il resto non recuperiamo nessuno. Tornano i 3 squalificati, ovviamente, ma mancheranno Benedetti e De Vitis per lo stesso motivo“.

All’Arena arriva una corazzata della cadetteria: “Il Frosinone ha un organico eccezionale. Sarà importante tenere palla il più possibile limitando i rifornimenti ai loro attaccanti e dare grande intensità perchè tecnicamente il Frosinone ha qualcosa in più ma tatticamente e con l’intensità possiamo colmare il gap”.

