Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo di San Piero a Grado per i nerazzurri che ormai hanno quasi completato la preparazione in vista del match di domani contro il Pordenone, ‘Monday night’ del quattordicesimo turno del campionato Cadetto.

In attesa di svolgere la tradizionale rifinitura domattina sul prato dell’Arena il Pisa Sporting Club ha effettuato oggi una tradizionale seduta tecnico-tattica con il pallone, ovviamente, assoluto protagonista: esercitazioni su campo regolamentare, sessione di tiri in porta e per concludere una partitella a ranghi contrapposti.

L’articolo Nerazzurri al lavoro in attesa del ‘Monday Night’ proviene da Ac Pisa 1909.