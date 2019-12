Nerazzurri al lavoro sul sintetico: domani ultima seduta in città

Allenamento condizionato dal maltempo per il Pisa Sporting Club che sta proseguendo la marcia di avvicinamento al posticipo della sedicesima giornata del campionato cadetto: l’appuntamento è fissato per lunedì allo Stadio “Provinciale” di Trapani, calcio d’inizio alle ore 21.00

La squadra nerazzurra si è trasferita per la giornata odierna sui campi in sintetico del Centro Sportivo “Masoni” del Fornacette Casarosa per poter sviluppare integralmente il programma di lavoro basato sugli aspetti tecnico-tattici della prossima sfida: simulazioni di gioco, lavoro per reparti e partitella a ranghi contrapposti prima del ‘rompete le righe’.

Per domani, invece, allenamento programmato al mattino: sarà l’ultima seduta in città prima della partenza in aereo per la Sicilia prevista nella giornata di domenica dall’Aeroporto “Galilei” di Pisa.

