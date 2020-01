Al Centro Sportivo di San Piero sono ripresi gli allenamenti

E’ ufficialmente ripresa l’attività del Pisa Sporting Club.

La squadra nerazzurra si è ritrovata nella tarda mattinata presso il Ristorante “Poldino” per il pranzo di gruppo che ha dato il via alla prima giornata di lavoro del nuovo anno. Nel primo pomeriggio poi capitan Moscardelli e compagni si sono spostati al Centro Sportivo di San Piero a Grado per l’allenamento: poco più di un’ora di lavoro con una breve parte atletica che ha preceduto le esercitazioni tecnico-tattiche.

Domani squadra nuovamente in campo nel pomeriggio, mentre per venerdì è stata programmata una doppia seduta (mattina e pomeriggio): tutte le sessioni saranno effettuate al Centro Universitario

