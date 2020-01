Ultimo allenamento settimanale per il Pisa Sporting Club che questo pomeriggio si è radunato al Centro Sportivo di San Piero a Grado per una seduta iniziata con un breve riscaldamento e proseguita poi con una partitella su campo regolamentare e a ranghi contrapposti.

Domani giornata di riposo per capitan Moscardelli e compagni che riprenderanno ad allenarsi lunedì in vista della ripresa del campionato campionato fissata per domenica 19 gennaio con il Pisa protagonista sul campo della capolista Benevento (ore 21.00)

L’articolo Allenamento a San Piero e poi stop: si riprende lunedì proviene da Ac Pisa 1909.