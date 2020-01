Pomeriggio sul prato dell’Arena Garibaldi per il Pisa Sporting Club.

Lo staff tecnico nerazzurro ha infatti fatto svolgere alla squadra una seduta di allenamento congiunto con la formazione del San Miniato, militante nel campionato di Eccellenza Toscana, nel ruolo di sparring partner.

Dopo le consuete esercitazioni di riscaldamento capitan Moscardelli e compagni si sono dunque alternati sul campo in una simulazione di gara durante la quale sono stati provati schemi e impostazioni di gioco in vista del prossimo impegno di campionato: domenica (ore 21.00), lo ricordiamo, il Pisa sarà di scena in casa della capolista Benevento.

Alla seduta hanno preso parte tutti gli uomini a disposizione del tecnico Luca D’Angelo: da segnalare le realizzazioni personali di Vido, Masucci e Moscardelli (2). Questi invece i calciatori del San Miniato di mister Luca Venturini che hanno preso parte all’allenamento odierno: Alessio Battini, Samuele Onnis, Diego Fatticcioni, Stefan Broccoli, Andrea Alderotti, Lorenzo Tafi, Andrea Veraldi, Francesco Marinari, Luca Andreotti, Jonathan Nigiotti, Gabriele Pirone, Tommaso Cappellini, Marco Aniello Accardo, Nicola Bozzi, Giacomo Freschi, Tommaso Borselli, Tommaso Bartoli, Matteo Rossi, Matteo Perretta.

L’articolo Allenamento congiunto all’Arena per i nerazzurri proviene da Ac Pisa 1909.