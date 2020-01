La Serie BKT è in vacanza e ovviamente anche i nerazzurri si stanno godendo alcuni giorni di riposo prima del ritorno in campo fissato per il prossimo 8 gennaio. Ma per tornare a vedere un match ufficiale dovremo attendere ancora un paio di settimane: vediamo nel dettaglio il programma delle gare del Pisa Sporting Club.

20° giornata. Benevento-Pisa

Domenica 19 gennaio, ore 21.00

21° giornata. Pisa-Juve Stabia

Sabato 25 gennaio, ore 15.00

22° giornata. Cremonese-Pisa

Venerdì 31 gennaio, ore 21.00

23° giornata. Pisa-Chievo Verona

Domenica 9 febbraio, ore 15.00

24° giornata. Empoli-Pisa

Domenica 16 febbraio, ore 21.00

25° giornata. Pisa-Venezia

Sabato 22 febbraio, ore 18.00

L’articolo Due settimane di stop prima del girone di ritorno proviene da Ac Pisa 1909.