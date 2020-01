Il Giudice Sportivo avvocato Emilio Battaglia ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimo turno del campionato di Serie B. Stop di 1 giornata per il calciatore nerazzurro Nicholas Siega, espulso domenica scorsa durante il match di campionato con il Benevento per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“.

Da segnalare una squalifica anche per la Juve Stabia, avversaria dei nerazzurri nel match di sabato prossimo all’Arena ore 15.00). Il calciatore Luigi Canotto ha ricevuto 1 giornata di squalifica “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato”.

Nella lista dei diffidati nerazzurri resta per il momento soltanto il calciatore Francesco Lisi

L’articolo Giudice Sportivo: Siega fermato per 1 turno proviene da Ac Pisa 1909.