Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Atalanta Bergamasca Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Vido, attaccante classe 1997.

Vido, cresciuto nel settore giovanile del Milan con cui ha conquistato anche un successo nella Coppa Carnevale di Viareggio, vanta 76 presenze tra i professionisti con 16 gol all’attivo. A parte una breve parentesi nella massima serie con la maglia dell’Atalanta, il neo attaccante nerazzurro, ha collezionato esperienze in cadetteria con Cittadella, Perugia e Crotone. Nel suo curriculum anche 9 presenze (3 gol) con la maglia della Nazionale Under 21 e una medaglia di bronzo mondiale ottenuta con la Nazionale Under 20

Il calciatore è gia a disposizione dello staff tecnico nerazzurro.

L’articolo Luca Vido è un calciatore del Pisa proviene da Ac Pisa 1909.