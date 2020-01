Rifinitura all’Arena: ecco i convocati

Allenamento di rifinitura sul prato dell’Arena per il Pisa Sporting Club che domani affronterà la Juve Stabia (ore 15.00) nel primo match casalingo del 2020. Il tecnico Luca D’Angelo ha lavorato con tutto il gruppo a disposizione sugli aspetti tattici della prossima sfida alternando simulazioni di gioco ad esercitazioni specifiche sui calci piazzati.

Tutti convocati per il ritiro pregara fatta esclusione per gli indisponibili Gianmarco Ingrosso, Andrea Meroni e Marco Varnier e per lo squalificato Nicholas Siega

Ricordiamo che domani, prima del fischio d’inizio, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Leandro Sbrana, storico dirigente nerazzurro e personaggio amato e stimato da tutta la città, recentemente scomparso.

