Divertirsi e vestire l’arancione. Sabato nuovo Open Day al ‘Frascari’.

Sabato 15 Settembre è un gran giorno per afferrare una occasione imperdibile rivolta a tutti i bambini pistoiesi. Sarà per loro infatti possibile provare l’ebbrezza di divertirsi e rendersi partecipi del mondo arancione. Tutto ciò grazie alla Pistoiese Academy che, a partite dalle ore 17:00, organizzerà al campo ‘Frascari’ un incontro, aperto gratuitamente a tutti i bimbi nati negli anni 2009/2010/2011/2012/2013 e 2014. Saranno a loro disposizione, per farli divertire e giocare a palla, istruttori appositamente preparati per quelle fasce di età.Tutto questo per spalancare le porte del mondo arancione ai bimbi, se lo vorranno! Chi aderisce entrerà a far parte, fin dall’inizio, della Pistoiese Academy che, da sabato 15, inizierà la vera e propria attività stagionale al “Boario”, ovvero nella nuova casa della “cantera” arancione.

