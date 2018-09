Usciti i gironi e il calendario del prossimo campionato di Serie C, finalmente si parla di calcio giocato. La stagione presenta un inizio impegnativo per gli arancioni, in un girone che sulla carta si mostra difficile, con tante formazioni molto attrezzate.

TUTTE LE PARTITE DEL GIRONE A DI SERIE C 2018/19

Ecco il programma degli arancioni:

1° GIORNATA Pro Patria – Pistoiese 19 settembre (infrasettimanale)

2° GIORNATA Pistoiese – Lucchese 23 settembre

3° GIORNATA Pro Piacenza – Pistoiese 26 settembre (infrasettimanale)

4° GIORNATA Pistoiese – Gozzano 30 settembre

5° GIORNATA Virtus Entella – Pistoiese 7 ottobre

6° GIORNATA Pistoiese – Pisa 14 ottobre

7° GIORNATA Albissola – Pistoiese 17 ottobre (infrasettimanale)

8° GIORNATA Pistoiese – Novara 21 ottobre

9° GIORNATA Robur Siena – Pistoiese 28 ottobre

10° GIORNATA Pistoiese – Alessandria 4 novembre

11° GIORNATA Cuneo – Pistoiese 11 novembre

12° GIORNATA Pistoiese – Piacenza 18 novembre

13° GIORNATA Olbia – Pistoiese 25 novembre

14° GIORNATA Pistoiese – Juventus U23 2 dicembre

15° GIORNATA Carrarese – Pistoiese 9 dicembre

16° GIORNATA Pistoiese – Pontedera 12 dicembre (infrasettimanale)

17° GIORNATA Pro Vercelli – Pistoiese 16 dicembre

18° GIORNATA Pistoiese – Arzachena 23 dicembre

19° GIORNATA Arezzo – Pistoiese 26 dicembre (Santo Stefano – infrasettimanale)

Il direttore dell’area tecnica così commenta:

“La Pistoiese è stata inserita in un girone difficile – afferma Pinzani – in cui sono presenti sette – otto squadre che spiccano sulle altre: le retrocesse, la Juventus Under 23 e alcune formazioni toscane costruite per vincere. La Pistoiese non è tra le favorite, ma è pronta alla battaglia. Per quanto riguarda il calendario, esso presenta una partenza difficile per noi, ricca di incognite come tutte le partenze. C’è da dire che, dopo 4-5 gare, è previsto un vero tour de force in cui gli arancioni dovranno vedersela per alcuni turni con le big”.

Da definire ancora il quadro inerente il numero di squadre che saranno promosse. A tal proposito, il presidente di Lega, Gravina, ha dichiarato: “abbiamo inoltrato domanda ufficiale al commissario, affinché venga ripristinato il format della Serie B a 22 squadre al termine della stagione 2018-19 attraverso le 7 promozioni dalla C”.

