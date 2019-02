Hamza El Kaouakibi premiato come miglior giocatore del mese di dicembre

È stato il difensore Hamza El Kaouakibi a ricevere il premio di miglior giocatore del mese di dicembre indetto dal Centro Coordinamento Club Arancioni in collaborazione con la testata giornalistica online The Wolf Post. La cerimonia di consegna si è svolta ieri sera nei locali de ‘La Degna Tana” a Pistoia. A fare gli onori di casa c’erano: il presidente del CCCA, Massimiliano Giannoni, quello onorario, Mauro Baiocchi, il Consiglio e il giornalista, Piero Pardini. Congratulazioni ad Hamza e al Ccca da parte della Us Pistoiese 1921.

