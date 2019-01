Ieri Viviano Minardi è stato sottoposto ad intervento chirurgico

La US Pistoiese 1921, comunica che il giocatore Viviano Minardi, si è sottoposto ieri ad intervento chirungico presso la Casa di Cura ‘Madre Fortunata Toniolo’ di Bologna, per gli esiti della microfrattura del secondo cuneiforme del piede destro, subita a seguito di un trauma, lo scorso mese di settembre. L’operazione, eseguita dal professor Sandro Giannini, è perfettamente riuscita. Il giocatore, che è già stato dimesso, porterà il gesso per 30 giorni e successivamente il tutore per identico periodo, trascorso il quale potrà iniziare la fase di riabilitazione.

