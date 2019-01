POLI IMPIANTI: la Pistoiese nel cuore!

Nel nostro viaggio tra gli sponsor, facciamo tappa su Poli Impianti e anche stavolta ci imbattiamo in una azienda in cui si respira l’arancione a pieni polmoni. Nulla più delle parole espresse dai titolari, esprime compiutamente il concetto. Soci dell’azienda sono: Andrea Poli, Samanta Niccolai, Emanuele Vannucci, Luca Sanviti.

“Il rapporto con la Pistoiese parte con la passione personale del calcio, è la squadra della nostra città che tutti noi abbiamo seguito sin da bambini. Ci ricordiamo l’emozione dello stadio ai tempi della Serie A: la Pistoiese è cresciuta insieme a noi. Andando avanti con gli anni, abbiamo deciso di instaurare questa partnership, che unisce la nostra passione per il calcio e l’amore per la nostra città, quindi ci piace aiutare una squadra che è nel nostro cuore, da sempre … indipendentemente dai risultati.”

Parole che non hanno bisogno di commenti e spiegano il perchè alla Pistoiese è tutto speciale, a cominciare dai suoi sponsor.





