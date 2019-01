Preso il portiere Romagnoli dalla Roma

La US Pistoiese 1921 comunica di aver acquisito, in data odierna a titolo temporaneo, dall’A.S. Roma, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Romagnoli, che ha firmato un contratto fino al 30 Giugno prossimo. Il portiere, nato il 29 luglio 1998, a Civitavecchia, ha iniziato la corrente stagione nelle fila del Renate, senza far registrare presenze, mentre l’anno scorso ha difeso 23 volte i pali della Primavera giallorossa, con cui ha disputato anche la UEFA Youth League. È cresciuto nel settore giovanile romanista.

