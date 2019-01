Prevendita Gozzano-Pistoiese del 28 gennaio

Lunedì 28 gennaio 2019, alle ore 14:30, si disputerà la gara A.C. Gozzano-US Pistoiese 1921 allo Stadio Silvio Piola di Vercelli, valevole per la 4^ giornata di ritorno del Campionato di Serie C, girone A. La società ospitante comunica che la prevendita è attiva presso il circuito Vivaticket, on line o presso i punti vendita autorizzati.

Punti vendita a Pistoia e provincia:

Bar Il Corallo , Via Dalmazia 275 – Pistoia. Tel. 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:15 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 19.00

L'arte dello sport di Angelo Perriello, Via Tomasi di Lampedusa 149, Pistoia. Tel. 0573 – 36.43.66 Fax 0573 – 19.40.450– Orari di apertura: 9.30 – 12.30 /15.30 – 18.30 dal lunedì al venerdì – sabato 9.30- 12.30

Tabaccheria Pieri Via Tripoli 6 – Montecatini Terme. Tel. 0572/74811. Orari di apertura: 07:30 – 23:00 dal martedì al sabato

Il costo del biglietto in prevendita per il settore Ospiti è di 13,50 euro. La prevendita terminerà alle ore 18.00 di domenica 27/01/2019.

Il giorno stesso della gara non sarà possibile acquistare i biglietti per la Curva Ospiti. Per tutti gli altri settori, invece, si potranno acquistare i biglietti presso la biglietteria dello Stadio Silvio Piola di Vercelli.

