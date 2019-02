Berretti corsara a Pontedera. Tutti i risultati delle giovanili

Si comunicano i risultati del Settore Giovanile arancione, con particare rilievo per il successo sul campo del Pontedera della Berretti di Niccolò Pascali. Importanti risultati e buone prestazioni anche nelle altre categorie.

Berretti :

Pontedera vs Pistoiese 1-2 (Pinucci, Nieri M.)

Under 14 Professionisti 2005:

Pontedera vs Pistoiese 0-1 (Matteucci)

Pistoiese vs Pisa 1-4 (Di Biase)

Under 13 Professionisti 2006:

Pisa vs Pistoiese 1-1 (Becagli F.)

Pistoiese vs Pisa 1-0 (De Pascalis)

Esordienti 2007:

Pistoia Nord(2006) vs Pistoiese 1-6 (Fiaschi, Tesi, Benucci, 2 Rafanelli, Pinzani)

Pistoiese1 vs Pistoiese2 1-1

G.Rossoneri(2006) vs Pistoiese 1-4 (Buzzegoli, Bolognini, 2 Orlandi)

Esordienti 2008:

Pistoiese vs Aglianese(2007) 11-1 (4 Meucci, 2 Tognetti A., 2 Forza, Varrosi, Prota, Margheri)

Psb(2007) vs Pistoiese 5-1 (Zouhir)

Pulcini 2009:

(Grassroots Evolution)

1’Classificati vs Pol90, Ponte 2000, Sporting Casini

Pistoiese Academy vs Bottegone 12-1

Casalguidi vs Pistoiese Academy 0-2

