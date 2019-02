La Us Pistoiese 1921 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Davide Petermann, nato a Roma il 25 Dicembre 1994, dalla Reggina. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo, con contratto in scadenza il 30 Giugno 2019. A titolo temporaneo e con medesima scadenza arriva in arancione anche il difensore Nikola Pejović dall’Empoli.

Petermann è un centrocampista centrale mancino, molto dotato fisicamente (185 cm.). Già buona la sua esperienza in serie C ed ha anche esordito in B. In carriera ha totalizzato 70 presenze e due reti nei professionisti, con le maglie del Sudtirol, Torres, Santarcangelo, Teramo, Carrarese, Palermo, Sicula Leonzio e Reggina.



Davide Petermann

Pejovic è un centrale difensivo, piede di calcio preferito il destro e ottime doti in elevazione, nato a Zamun (Serbia) il 22 settembre 1998, pure lui di struttura fisica importante (186 cm), nazionale under 21 della Serbia (28 presenze complessive dall’U16 all’U21). Proprio in questo mese di gennaio è andato due volte in panchina in serie A nelle fila dell’Empoli, indossando la maglia n. 44.



Nikola Pejović

Si conclude così la sessione invernale del calciomercato orange. Questi arrivi dell’ultimo giorno, si aggiungono ai tre giocatori contrattualizzati nelle scorse settimane, per rinforzare la rosa a disposizione di mister Asta.

The post Colpi di mercato: Peterman e Pejović firmano per la Pistoiese appeared first on US Pistoiese 1921.