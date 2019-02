Pistoiese-Virtus Entella 0-2, ma il risultato è bugiardo

Si tratta di un match che si annuncia difficile per gli arancioni, essendo l’avversaria tra le pretendenti al successo finale. Mister Asta conferma la squadra che ha battuto il Gozzano, con la sola eccezione di Regoli al posto di El Kaouakibi. Luperini, che rientra dalla squalifica, va in panchina avendo avuto un attaccio inflenzale. Pistoiese: Meli, Cagnano, Terigi, Dossena, Piu, Vitiello, Fanucchi, Regoli, Fantacci, Picchi, Ceccarelli. A disposizione: Romagnoli, El Kaouakibi, Tartaglione, Cellini, Luperini, Sallustio, Pejovic, Pagnini, Petermann, Forte, Llamas. All. Asta. Entella: Paroni, Belli, Chiosa, Crialese, Mota, Nizzetto, Pellizer, Ardizzone, Iocolano, Paolucci, Mancosu. A disp. Massolo, Cleur, Caturano, Icardi, Petrovic, Baroni, Adorjan, Di Cosmo, Eramo, Migliorelli, De Santis, Bonini. All. Boscaglia.

La Pistoiese esce sconfitta, ma gioca una grossa gara. Purtroppo per gli arancioni due situazioni in apertura dei due tempi si rivelano letali. L’Entella ha confermato di essere una compagine di valore, ma il risultato di oggi è assolutamente bugiardo. Un elogio alla sqyadra, che ha attaccato fino all’ultimo minuto e manovrato con raziocinio e personalità, uscendo tra gli applausi.



La cronaca dal sito ufficiale arancione.

Partiti.

4′ in vantaggio l’Entella con Ardizzone, di testa. Su cross dalla destra incertezza della difesa, con l’attaccante che colpisce indisturbato, mentre il portiere accenna l’uscita per tornare sui propri passi. Un inizio davvero difficile.

8′ veemente azione della Pistoiese che con Piu mette a lato di pochissimo, ma c’è il fuori gioco.

13′ si riscatta Meli, che su conclusione ravvicinata di Mota, in sospetto fuorigioco, si era presentato solo.

15′ grande contropiede Fanucchi e Piu è miracolosonamente anticipato

16′ Fantacci conclude forte da distanza ravvicinata e Paroni no si sa come trova la parata della vita.

22′ Iocolano reclama a lungo per una presunta trattenuta di area.

24′ la Pistoiese gioca una gran partita, e mette alle corde l’Entella. Prima Fantacci, poi Piu sono fermati per segnalazione di millimetrici fuorigioco.

28′ Bellissimo duetto Piu Fantacci con l’Entella costretta a rifugiarsi in angolo su tiro dell’ex Prato.

Sarebbe strameritato il pari.

33′ ammonito Dossena per un fallo ritenuto tattico su Mota.

40′ grande numero di Piccchi che con una magia si libera dell’avversario, poi conclude forte ma pecca di precisione.

43′ Pistoiese vicinissima al pari al termine di una azione iniziata da Fanucchi. Vitiello in piena area è anticipato di un soffio.

Si va al riposo con un risultato bugiardo: Entella in vantaggio e Pistoiese che la fa la partita.

SECONDO TEMPO

47′ cagnano per Fantacci anticipato in angolo.

48′ Fanucchi subisce un fallo tattico, l’arbitro non sanziona con il giallo al giocatpre dell’Entella.

54′ in situazione molto dubbia, con una sospetta posizione di Mancouso, l’Entella raddoppia. Una partita che pare stregata.

59′ cambii Entella: eccono Ardizzone e Mota, entrano Eramo e Icardi. Nella Pistoiese fuori Terigi e Cagnano, dentro Llamas e Forte.

68′ esce Piu entra Cellini, entrato Caturano esce Mancosu.

69′ occasionissima tiro di Fantacci paratona di Paroni, sulla ribattuta Cellini e ancora d’istinto salva Paroni.

79′ esce Iocolano entra Adorjan.

80′ esce Fantacci entra Luperini, entra El Kaukalibi esce Picchi.

Quattro minuti di recupero.

