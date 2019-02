Manita orange all’Empoli. Tutti i risultati delle giovanili

Berretti:

Pistoiese vs Torino 0-3

Allievi Under 17 Nazionali:

Pontedera vs Pistoiese 3-3

Giovanissimi Under 15 Nazionali:

Pontedera vs Pistoiese 1-1 (Prenga)

Under 14 Professionisti 2005:

Pistoiese vs Siena 1-1 (Diodato)

Empoli vs Pistoiese 6-1 (Cristofani)

Under 13 Professionisti 2006:

*Pistoiese vs Empoli 5-1 (2 Lepri, Licciardello, Guizzaro, Rossi)*



Pistoiese vs Pontedera 2-0 (Di Lorenzo)

Empoli vs Pistoiese 3-2 (Lami)

Esordienti 2007:

Pistoiese vs Casalguidi(2006) 11-1 (4 Tesi, 2 Masetti, 2 Fiaschi, 2 Benucci)

Casalguidi(2006) vs Pistoiese 2-2 (2 Iurato)

Esordienti 2008:

Montecatini(2007) vs Pistoiese 0-7 (2 Forza, 2 Tognetti Alberto, Meucci, Varrosi, Prota)

Pistoiese vs Via Nova(2007) 0-3

Pulcini Under 10 2009:

Pistoiese vs Ramini(2008) 11-1 (3 Gialluisi, 2 Taoufik, 2 Giovannelli, 2 Vaccaro, Belli, Giordani)

POL 90 vs Pistoiese Academy 0-13

