Martedì 5 marzo si recupera Siena – Pistoiese

CAMPIONATO SERIE C 2018-2019

RECUPERO GARE

La Lega Pro dispone che le sotto indicate gare vengano recuperate nelle date e con gli orari di seguito

riportati:

MARTEDI’ 5 MARZO 2019

GIRONE A – 4a GIORNATA di ANDATA

CUNEO – VIRTUS ENTELLA Ore 20.30

GIRONE A – 9a GIORNATA di ANDATA

PISA – PRO VERCELLI Ore 20.30

ROBUR SIENA – PISTOIESE Ore 20.30

MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019

GIRONE B – 9a GIORNATA di ANDATA

TERNANA – SAMBENEDETTESE Ore 20.30

GIRONE C – 6a GIORNATA di ANDATA

VITERBESE CASTRENSE – MONOPOLI Ore 14.30

