Novara – Pistoiese 1-1, cronaca e highlights

La Pistoiese scende in campo con la formazione indicata ieri in cs da mister Asta: 3-5-2: Pagnini, El Kaouakibi, Ceccarelli, Dossena, Regoli, Vitiello, Picchi, Luperini, Cagnano, Fanucchi, Fantacci. A disp. Meli, Terigi, Tartaglione, Cellini, Momentè, Romagnoli, Sallustio, Petermann, Forte, Llamas. All. Asta.

Novara: Di Gregorio, Tartaglia, Bove, Schiavi (cap.), Eusepi, Buzzegoli, Visconti, Bastoni, Gonzales, Nardi, Rigione. A disp. Benedettini, Marricchi, Fonsenca, Perrulli, Stoppa, Ronaldo, Bianchi, Zappa, Cinaglia, Cacia, Sbraga, Mallamo. All. Viali.

Il pubblico sugli spalti non è numeroso, mentre in tribuna ospiti non fanno mancare il loro sostegno una ventina di super tifosi. La Pistoiese, oltrechè dei soliti Rovini e Minardi, deve rinunciare a Piu che, per un problema tendineo è tenuto a riposo.

Seguite qui la diretta testuale dal sito ufficiale arancione

Pronti via!

Pistoiese in tenuta bianca da trasferta, Novara in classico azzurro.

6′ Bove da centro area incorna senza trovare la porta. Alto.

10′ sontuosa chiusura di Dossena su Buzzegoli che poteva presentarsi da solo.

Ottimo il terreno di gioco in sintetico.

15′ da una errata ripartenza nasce un’ottima azione del Novara con tiro finale di Visconti alto.

16′ prova Gonzales dalla distanza ma il tiro è debole. L’attaccante si fa anche male nel calciare.

17′ brivido in area del Novara su traversone di Cagnano, ciccato a Visconti.

17′ Gonzales esce per infortunio entra Perrulli.

20′ la Pistoiese non sfrutta al meglio due angoli consecutivi.

22′ su un fallo laterale a favore la Pistoise perde palla nella propria trequarti che il Novara non sfrutta.

È buono il controllo nelle retrovie, ma la Pistoiese non trova le solite ripartenze.

27′ Fanucchi si libera sulla trequarti, prova il tiro che esce abbondantemente.

30′ Novara attacca ma il clima sugli spalti non è buono, anche se è incessante il tifo dalla nord.

32′ Eusepi a centro area su cross da sinistra calcia sul fondo.

33′ ottimo Fantacci che si libera sulla sinistra e calcia. Il Novara si salva nel quinto angolo.

GOOOOOOOOLLLLLL!!!! SEGNA LUPERINI.

39′ Prima un duetto in area con Fantacci su cui il portiere para, la palla resta lì fin quando non giunge a Luperini che da due passi insacca.

41′ la reazione del Novara è rabbiosa, mentre gli spalti contestano.

42′ tira Picchi da fuori. Palla sul fondo.

2′ di recupero. Forse troppi.

Si va al riposo con la Pistoiese meritatamente in vantaggio, avendo rischiato poco e raccolto anche cinque angoli, oltre l’ottima azione del goal.

SECONDO TEMPO

Nella Pistoiese entra Terigi esce Regoli.

3′ pareggia il Novara da un cross dalla destra segna Eusepi, di testa.

La squadra di casa attaccava in modo ordinato, ma senza apparente incisività, ma l’attaccante non si fa pregare a segnare dall’area piccola senza subire grande opposizione della retroguardia.

7′ grande opportunità per Luperini che si presenta davanti a Di Gregorio che in uscita sventa il pericolo. La reazione c’è.

13′ Nardi e Rigioni lasciano il posto a Bianchi e Sbraga. Fischi del pubblico.

15′ ottima ripartenza con Cagnano che però non alza il pallone sul cross eppoi commette fallo ed è ammonito.

18′ entra Momentè esce Picchi.

19′ strepitosa azione di Dossena che si libera palla al piede prima di far partire un gran tiro che il portiere devia in angolo con una gran parata.

Sull’angolo parte in contropiede tre contro due il Novara che El Kaouakibi ferma con una gran chiusura. Partita apertissima.

27′ Fuori Schiavi dentro Cacia, fuori Vitiello e Fanucchi, dentro Forte e Petermann.

29′ pericoloso l’ex arancione che calcia sul fondo.

30′ pericoloso contropiede arancione con Forte al termine di una bella azione tutta di prima. Il Novara si rifugia nel settimo calcio d’angolo.

33′ il Novara attacca ma la Pistoiese non sta a guardare, si difende e contrattacca.

Peccato per il goal preso, perchè a questo punto della gara il pari stretto.

36′ ammonito Eusepi per proteste. Chiedeva un giallo per Hamza.

38′ esce l’ottimo Fantaccci entra Tartaglione.

40′ Momentè sferra un gran tiro che sibila alto di un niente.

Continua il refrain di squadra da elogiare che raccoglie un’inezia.

45′ gran controliede di Tartaglione per la testa di Luperini. Il Novara si salva in angolo.

Quattro minuti di recupero.

Unico pericolo un calcio d’angolo per gli arancioni. L’arbitro fischia un fallo in attacco!

Al triplice fischio la Pistoiese finalmente raccoglie un gran punto meritandone tre. Gioca da squadra e di squadra. Avrebbe meritato la vittoria!

The post Novara – Pistoiese. Qui le note salienti appeared first on US Pistoiese 1921.