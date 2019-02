La Lega Pro ha diramato il calendario delle gare di recupero della Pro Piacenza, in precedenza rinviate, una delle quali chiama in causa la Pistoiese.

Ecco le date:

Appuntamento dunque fissato per le ore 20:30 di martedì 19 Marzo.

