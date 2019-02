La Lega Pro, con comunicato ufficiale n. 185/DIV, pubblicato in data 14/02/2019, ha reso noto che la partita Pistoiese – Robur Siena, 9° giornata di ritorno del campionato di Serie C 2018/2019, si terrà lunedì 25 Febbraio 2019, alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta televisiva.

The post Pistoiese – Robur Siena si terrà lunedì 25 appeared first on US Pistoiese 1921.