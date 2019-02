Presentati Petermann e Pejovic

Oggi, al termine dell’allenamento, sono stati presentati i due giocatori contrattualizzati dalla Pistoiese nell’ultime ore di calciomercato. A farlo sono stati il direttore generale Marco Ferrari, il responsabile dell’area tecnica; Federico Bargagna e il direttore dell’area tecnica, Raffaele Pinzani.

“ Sono ben felice di presentare questi due ragazzi – commenta Bargagna – è stato un mercato del quale siamo soddisfatti, per aver migliorato un gruppo già importante che ha raccolto pochi punti ma che ci ha offerto la sensazione di avere delle qualità. Ringrazio la società che ci ha permesso di operare nel mercato raggiungendo gli obbiettivi che ci eravamo prefissati”.

“Si tratta di due ragazzi di valore, sia umano che tecnico” – ha dichiarato Pinzani. “Siamo veramente – prosegue il direttore – soddisfatti che siano qua con noi. Davide ha già un suo percorso, avendo cambiato tanto considerata l’età. Si è messo a disposizione con grande entusiasmo e questa è una prerogativa importante; Nikola si è sempre allenato con l’Empoli, nazionale serbo under 21 e un prospetto molto interessante”.

I due neoarancioni (nella foto di presentazione con il direttore generale Marco Ferrari. Ph www.reportsport.it), si sono così espressi:

Davide Peterman: “Ho firmato con grande entusiasmo e credo molto in questa opportunità. Mi considero un play di centrocampo, preferibilmente schierato davanti alla difesa, ma posso giocare in tutti i ruoli della zona nevralgica, sia a due che a tre. Giungo in una piazza gloriosa, che ha un seguito importante di tifosi e sono a disposizione del mister”.

Nikola Pejovic: “Mi scuso del mio italiano ancora non fluido (in realtà si esprime bene. ndr). Approdo in una squadra composta da tanti giovani e mi auguro di potermi ritagliare uno spazio. Sono contento di arrivare in una società che tra poco compirà cento anni (indica, orgogliosamente, la scritta “1921”, che campeggia sulla sua divisa ufficiale). Sono un difensore centrale che può giocare anche come quinto nella difesa a cinque”.

