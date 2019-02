I biglietti per la trasferta arancione a Chiavari

Mercoledì 20 febbraio 2019 si disputerà il recupero della V giornata di andata del Campionato di Serie C Girone A, Virtus Entella – US Pistoiese, alle ore 14:30 allo Stadio Comunale di Chiavari.

La società ospitante comunica che i residenti nella regione Toscana possono acquistare i biglietti nel Settore Ospiti (10,00€ + 1,50€ diritti di prevendita) fino alle ore 19:00 di martedì 19 febbraio presso:

Bar Il Corallo , Via Dalmazia 275/A – Pistoia Tel. 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:15 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 19.00

Sito www.entella.it

Punti vendita Etes attivi sul territorio nazionale (elenco disponibile su etes.it)

Il giorno della gara non potranno essere acquistati biglietti per il Settore Ospiti; i residenti nella regione Toscana potranno acquistare biglietti in tutti gli altri settori dello stadio, se ancora disponibili. Non sarà necessaria la Tessera del Tifoso per l’acquisto dei biglietti.

