Prevendita per Novara-Pistoiese del 17 febbraio

Domenica 17 febbraio alle ore 14:30 si terrà presso lo stadio “Silvio Piola” la gara Novara-US Pistoiese 1921, valevole per la VIII giornata di ritorno del Campionato di Serie C, Girone A.

La società ospitante comunica che i biglietti per la gara in oggetto per il settore curva ospiti sud-est, destinato ai tifosi arancioni, sono in vendita a partire da lunedì 11 febbraio 2019 e fino a sabato 16 febbraio 2019, al prezzo di €12,00 oltre al diritto di prevendita e potranno essere acquistati presso:

 Filiali Banco Popolare attive sul territorio nazionale, prevendita attiva dalle ore 8.00 di lunedì 11 febbraio 2019 fino alle ore 17.00 di venerdì 15 febbraio 2019 ;

 Canale di vendita VivaTicket attivo da lunedì 11 febbraio 2019 fino alle ore 19.00 di

sabato 16 febbraio 2019. Questi i punti vendita attivi a Pistoia:

Bar Il Corallo, Via Dalmazia 275/A – Pistoia Tel. 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:15 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 19.00

Via Dalmazia 275/A – Pistoia Tel. 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:15 dal lunedì al venerdì – sabato 04.45 – 19.00 Tabaccheria Pieri, Via Tripoli 6 – Montecatini Terme, Tel. 0572/74811. Orari di apertura: 07:30 – 23:00 dal martedì al sabato

Via Tripoli 6 – Montecatini Terme, Tel. 0572/74811. Orari di apertura: 07:30 – 23:00 dal martedì al sabato L’arte dello sport di Angelo Perriello, Via Tomasi di Lampedusa 149, Tel. 0573 – 36.43.66 Fax 0573 – 19.40.450– Orari di apertura: 9.30 – 12.30 /15.30 – 18.30 dal lunedì al venerdì – sabato 9.30- 12.30

Inoltre la società ospitante comunica che la partita in oggetto è soggetta a determinazioni del G.O.S.

dello stadio “Silvio Piola” di Novara secondo le seguenti modalità:

 E’ garantita la vendita dei tagliandi relativi ai settori Curva Sud, Curva Nord, Tribuna, Parterre Ovest a

tutti i tifosi residenti in provincia di Pistoia, anche se privi di Tessera del Tifoso.

 Non sarà consentita la vendita dei tagliandi residui del settore ospiti il giorno della gara.

 Per la gara in oggetto non sarà applicato il programma “Porta due amici allo Stadio” nel rispetto della

normativa di settore.

