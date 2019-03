Alle 18:30 al Garilli c’è Piacenza – Pistoiese. Segui la diretta

La Pistoiese torna al Garilli per affrontare il Piacenza, squadra in salute, seconda in classifica. Il terreno del Garilli, insidioso per la sua conformazione e per tradizione, aggiunge diffioltà al quasi priibitivo impegno di Luperini e compagni, senza contare che la punta di diamante dei padroni di casa è l’ex Franco Ferrari, la cui forza è ben nota agli arancioni. Detto ciò, la Pistoiese arriva all’appuntamento rinfrancata da due vittorie ed è pronta a vendere cara la pelle.

Piacenza: Fumagalli, Pergreffi, Bertoncini, Nicco, Ferrari, Corradi, Porcari, Marotta, Corsinelli, Barlocco, Terrani. A disp. Calore, Calzetta, Sylla, Cauz, Sestu, Corazza, Bachini, Perez. All. Franzini.

Pistoiese: Pagnini, El Kaouakibi, Cagnano, Dossena, Momentè, Regoli, Luperini, Fantacci, Forte, Picchi, Ceccarelli. A disp.: Meli, Terigi, Tartaglione, Piu, Vitiello, Cellini, Fanucchi, Romagnoli, Sallustio, Petermann, Llamas. All. Asta.

La giornata è estiva, il terreno del Garilli si presenta con due vistosi rattoppi di color verde scuro, nel tentativo di neutralizzare il “fungo” che ne mina la qualità.

Diversamente da quanto dichiarato, Sestu inizia dalla panchina.

Minuto di silenzio per Renato Cipollini.

Partiti!

4′ Terrani calcia e la Pistoiese si salva in angolo.

Piacenza e Pistoiese giocano con il 4-3-3. Pistoiese in tenuta bianca, Piacenza in rosso.

9′ rigore non concesso alla Pistoiese per atterramento di Picchi ad opera di Bertoncini.

11′ prova Ferrari con un gran tiro che sfiora la traversa.

