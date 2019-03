Giovanile: turno da incorniciare!

Il settore giovanile consegna agli archivi un turno indimenticabile. Alle vittorie delle squadre nazionali si aggiungono le prove e i successi delle altre formazioni orange.

Ecco il compendio completo:

Berretti:

Pistoiese vs Olbia (Pastacaldi, Nieri M.)

Under 17 Nazionali Serie C:

Pistoiese vs Carrarese 3-1 (Orlandi, Verdi, Di Clemente)

Under 15 Nazionali Serie C:

Pistoiese vs Carrarese 1-0 (Cellai)

Under 14 Professionisti 2005:

Fiorentina vs Pistoiese 5-0

Pistoiese vs Empoli 0-7

Under 13 Professionisti 2006:

Pistoiese vs Empoli 2-0 (2 Natali)

Pistoiese vs Carrarese 6-1 (Banchini, Coló, 2 Carlucci, Baroumi, Autogol)

Esordienti 2007:

Borgo a Buggiano(2006) vs Pistoiese 2-8 (Maestrelli, Giorgetti, Paolieri, 2 Cappelli, 2 Innocenti, Rossetti)

Via Nova(2006) vs Pistoiese 2-1 (Orlandi)

Esordienti 2008:

Pistoiese vs Capostrada(2007) 4-2 (Tognetti Andrea, Varrosi, Forza, Bigagli)

Ramini(2007) vs Pistoiese 5-1 (Galati)

Pulcini 2009:

Pistoiese vs Giovani Rossoneri(2008) 21-0 (5 Taoufik, 6 Pancella, 3 Giovannelli, Gialluisi, 3 Giordani, 2 Belli, Vaccaro)

Pistoiese Academy vs Monsummano 2-3

