Giovanili: arancioni corsari in Sardegna

Under 17 Nazionali Serie C:

Arzachena vs Pistoiese 1-2 (Ciravegna, Orlandi)

Under 15 Nazionali Serie C:

Arzachena vs Pistoiese 0-7

Russo 2, Seghi, Coppi 2, Susini, Piazza

Under 14 Professionisti 2005:

Lucchese vs Pistoiese 0-0

Pistoiese vs Pontedera 3-0 (Fiore, 2 Bucalossi)

Under 13 Professionisti 2006:

Pistoiese vs Pontedera 1-1

Pisa vs Pistoiese 2-0

Fiorentina vs Pistoiese 4-1

Esordienti 2007:

Pescia(2006) vs Pistoiese 1-3 (Anyanwu, Fantoni, Lenzi)

Pistoiese vs Aglianese(2006) 3-1 (2 Pinzani, Rafanelli)

Pistoiese vs Casalguidi(2006) 1-0 (Baragli)

Esordienti 2008:

Pistoiese vs A.Valdinievole(2007) 17-1 (8 Prota, 4 Meucci, 3 Forza, Margheri, Tognetti Alberto)

Vione(2007) vs Pistoiese 1-10 (3 Zakaria, 3 Bartolomei, 2 Chelini, Spinicci, Galati)

Pulcini 2009:

Via Nova(2008) vs Pistoiese 2-5 (2 Taoufik, Belli, Giordani, Gialluisi)

Meridien(2008) vs Pistoiese 0-6(Biagioli, Giovannelli, Buscioni, Vaccaro, Fabiani, Belli)

