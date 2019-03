Siena-Pistoiese, la cronaca di un pazzo derby: da 2-0 a 2-3!

Le due squadre si trovano faccia a faccia a distanza di una settimana, avendo già disputato la gara di andata, terminata con il successo bianconero per 2-0. Oggi, per uno scherzo del destino, l’arancione Fantacci sarà assente proprio a causa della seconda giornata di squalifica per il rosso rimediato proprio nella gara contro la squadra di Mignani. Una assenza pesante, come pesanti furono le conseguenze dei quell’espulsione. Oggi si riparte 11vs11 e mister Asta dovrà tirar fuori dai suoi una prestazione che sia capace di mettere una pietra sopra ai rimpianti. Come si svolgeranno le vicende della gara lo potrete leggere qui dal fischio d’inizio in poi.

Asta recupera Dossena e Picchi. Sempre fuori Fantacci, che sconta il secondo turno di squalifica. In porta confermato Pagnini. Rispetto a sabato, fuori dagli undici Petermann e Vitiello, dentro Forte e Picchi.

FORMAZIONI

SIENA: Contini, Verga, Arrigoni, D’Ambrosio, Bulevardi, Gliozzi, Aramu, Di Livio, Gerli, Esposito, Imperiale.

PISTOIESE: Pagnini,El kaoukibi, Cagnano, Dossena, Fanucchi, Momentè, Regoli, Luperini, Forte, Picchi, Ceccarelli.

LA DIRETTA DI USPISTOIESE.IT

2′ tiro di Gliozzi gran risposta di Pagnini.

3′ vantaggio Siena sul primo angolo con capitan D’Ambrosio segna di testa.

4′ rigore solare con atterramento di Momentè da parte di Contini.

5′ ancora un fallo non si sa se dentro o fuori area da parte del Siena. Ancora niente è concesso.

15′ ottima discesa di Regoli al centro per Momemtè anticipato nell’area piccola.

16′ ancora una gran percussione di Forte. Angolo.

18′ ripartenza Siena e Gliozzi è atterrato da Dossena. Stavolta l’arbitro non ha dubbi. Rigore e ammonizionea Dossena. Trasforma Gliozzi.

Purtroppo pesano maledettamente due decisioni arbitrale.

24′ Siena in dieci. Non sappiamo se per fallo di mano o fallo da ultimo uomo del portiere. Espulso Contini.

25′ entra Melgrati, esce Di Livio.

26′ sulla susseguente punizione Momentè colpisce il palo. Riprende Luperini e segna la nona rete stagionale.

Gara riaperta.

32′ pareggio della Pistoiese. Melgrati devia in tuffo una conclusione di Picchi. Sulla susseguente azione dalla bandierina pareggia El Kaoualibi con un perfetto colpo di testa.

37′ proteste vibranti Siena per un intervento di Dossena, già ammonito, sulla trequarti. Nulla di fatto.

43′ equilibrio in campo che si interrompe con un gran tiro di Picchi da lontano che sfiora l’incrocio.

RIGORE PER LA PISTOIESE!

Duetto Luperini- Momentè, con il centravanti che è atterrato in area da Imperiale dopo aver difeso la palla, averla scaricata su Luperini e aver saputo fermarsi per indurre l’avversario al fallo. Trasforma Luperini, che segna il decimo goal stagionale.

Avviene al 45′ il fallo e al 46′ la trasformazione.

La prima frazione, controindicata ai deboli di cuore, si conclude con la Pistoiese in vantaggio. Non è difficile prevedere che il Siena si presenterà rabbioso alla ripresa delle ostilità e che mister Mignani decida dei cambi. Alle viste l’ingresso di due fuori categoria: Guberti e Cesarini.

SECONDO TEMPO

Cesarini, Guberti e Romagnoli per Aramu, Verga e Bulevardi.

2′ gran tiro di Momentè respinto riprende Luperini. Alto.

4′ Guberti fuori un soffio.

5′ cross di Arrigoni, sforbiciata fuori di nulla.

9′ ammonito Forte.

13′ su uno schema calcia Dossena, il Siena si salva in angolo.

15′ Arrigoni impegna Pagnini in presa bassa.

16′ insistiti attacchi arancioni, entrano più volte in area senza trovare la stoccata.

La Pistoiese è viva, il Siena in palla.

22′ tegola per la Pistoiese. Esce Momentè per infortunio, entra Llamas. Fanucchi sacrificato prima punta.

Purtroppo Momentè era un punto di riferimento e migliore in campo.

31′ Guberti impegna Pagnini dopo una respinta del medesimo.

35′ palla goal per Regoli, Melgrati salva in angolo.

35′ Ceccarelli sull’azione dall’angolo calcia e il Siena si rifugia in corner.

36′ Pistoiese pericolosa con Regoli Melgrati in angolo.

Esce 4 Arrigoni entra 18 Fabbro al 38′

42′ escono Forte e Fanucchi entrano Petermann e Cellini.

Cinque minuti di recupero.

48′ ammonito Picchi.

Minuti eterni.

Melgrati in area su angolo.

Finisce così!!!!!!!!!

Finalmente una Pistoiese vincente. E in una gara palpitante!!!! Espugna Siena e conquista tre punti di platino!