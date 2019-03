Weekend molto positivo per le squadre giovanili orange. Tutti i risultati

È stato un fine settimana importante per la ‘cantera’, con buoni risultati e ottime prestazioni.

Ecco il riepilogo:

Berretti:

Arzachena vs Pistoiese 2-2 (Nieri E., Bartolini)

Under 14 Professionisti 2005:

(Torneo Internazionale Caroli Hotels)

Pistoiese vs Wolverhampton 1-0 (Matteucci)

Pistoiese vs Atalanta 0-2

Pistoiese vs Capo di Leuca 2-0 (Varveri, Fiaschi)

Pistoiese vs Roma 0-0 (sconfitti ai calci di rigore)

Under 13 Professionisti 2006:

Pistoiese vs Livorno 3-2 F.(Banchini)

Lucchese vs Pistoiese 1-2 (Gaffarelli L., Mirzak)

Esordienti 2007:

Giovani Granata(2006) vs Pistoiese 0-4 (Prenga, 2 Pemaj, Fantoni)

Pistoiese vs Olimpia(2006) 2-2 (2 Rafanelli)

Pistoiese vs Margine Coperta 1-1 (Maestrelli)

Esordienti 2008:

Giovani Rossoneri(2007) vs Pistoiese 2-8 (3 Forza, 2 Meucci, 2 Tognetti, Giovannini)

Pistoiese vs Montagna P.(2007) 3-2 (Zouhir, Bartolomei, Galati)

Pulcini 2009:

(Grassroots Evolution)

1’Classificati vs Olimpia, Pescia, Cg Agliana

Meridien vs Pistoiese Academy 1-2

Capostrada vs Pistoiese Academy 0-2

