Giovanni Dolci è il nuovo direttore sportivo

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare che il nuovo direttore sportivo della Società arancione, è Giovanni Dolci, che assumerà l’incarico dal 1 luglio 2019.

Dolci, nato a Carrara il 12 Settembre 1968, ha iniziato la carriera come osservatore alla Carrarese, poi per tre stagioni ha operato con il medesimo ruolo nel FC Südtirol-Alto Adige, dove è restato per tre anni, prima di approdare alla Juventus e dopo a Madrid, sponda Real. Si laurea Direttore Sportivo a Coverciano, con il massimo dei voti. Nella nuova veste inizia a Viareggio, poi va al Como in serie C (con Mauro Gibellini, indimenticato D.S. Pistoiese di qualche stagione fa). In riva al Lario conquista la promozione. Successivamente firma per il Siena, che ha appena conquistato la serie C. Alla corte della presidente Durio, ottiene ottimi risultati, sfiorando due anni fa la promozione e disputando sempre stagioni da protagonista.

