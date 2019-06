Baragli e Indragoli confermati alla guida del settore giovanile

La Us Pistoiese riparte da Filippo Baragli e Massimo Indragoli. I due manager, dopo una stagione importantissima del Settore Giovanile arancione che dopo tanto tempo ha rivisto le maglie della Pistoiese tornare primeggiare a livello giovanile nazionale e aumentare esponenzialmente il numero dei tesserati. A fare da contraltare ad una stagione sofferta della prima squadra, si è registrato questo fenomeno positivo. Tra l’altro le ottime performance hanno coinciso con l’acquisita gestione del Campo Frascari da parte della Società Orange che, dopo anni di peregrinare in varie strutture, ha potuto catalizzare in un unico centro l’attività del Settore Giovanile e dell’Academy Us Pistoiese. Non sfugga però il lavoro portato avanti da Baragli ed Indragoli che con la loro esperienza ed impegno hanno consentito alla Pistoiese di iniziare una programmazione importante in vista di ulteriori sviluppi che potrebbero meglio concretizzarsi, per esempio, anche con l’ulteriore acquisizione di ulteriori aree in cui poter sviluppare l’attività di questo settore vitale, ancor più alla luce delle nuove regole sulla valorizzazione dei giovani “fatti in casa”. Baragli e Indragoli sono stati presentati alla stampa ed alla città nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala conferenze della Sede Sociale. I due dirigenti, introdotti dal diggì Marco Ferrari (“quando si lavora bene per dare continuità già si raggiunge il traguardo più importante”) e dal Club manager, Fabio Fondatori (Filippo e Massimo non hanno portato solo esperienza, ma anche e soprattutto professionismo”), hanno annunciato interssanti novità, quali una maggior vicinanza della Berretti alla prima squadra e il varo di una serie di affiliazioni con Società dilettanti del territorio dentro e fuori provincia, oltre l’incremento di formazioni e tesserati già dalla prossima stagione sportiva.

Foto di presentazione: da sinistra Indragoli, Fondatori, Ferrari, Baragli.

