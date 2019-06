È uscita la Pistoiese del Secolo. In edicola con il Giornale di Pistoia e della Valdinievole

È in edicola da oggi, venerdì 31 maggio, in regalo col “Giornale di Pistoia e della Valdinievole” il volume della “Pistoiese del Secolo”, l’iniziativa portata avanti durante tutta la stagione sportiva dal settimanale di informazione locale sbarcato in provincia lo scorso

ottobre che ha fatto esprimere i propri lettori su chi fosse l’ “undici”

più forte di sempre.

Un volume da non perdere, curato nei testi e nelle schede dalla redazione del “Giornale” con la preziosa collaborazione di due penne storiche del calcio arancione come Athos Querci ed Antonio Zinanni, e che trovate in tutte le edicole del territorio, che fa da preludio all’evento finale che ci sarà martedì 4 giugno alle ore 20 nel cuore

della città con un aperitivo a “Vitium” in via Roma e la cena ufficiale

presso il ristorante “La Degna Tana” di piazza della Sala alla presenza

di alcuni dei campioni che fanno parte della formazione.

Il costo di partecipazione alla serata è di 28 euro e ci si può prenotare contattando il locale allo 0573/994117

