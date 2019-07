La Us Pistoiese 1921 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, con contratto che scadrà il 30 Giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Dametto, difensore, nato il 28 giugno 1993, ad Arborea in provincia di Oristano.

Proviene dalla Feralpi Salò, con la quale ha disputato l’ultima stagione in Serie C.

CARRIERA

Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, ha debuttato nei professionisti nel gennaio 2012 tra le fila del Prato, in cui colleziona 12 presenze. Nell’estate dello stesso anno arriva a Lumezzane, sempre in C1 (30 presenze). Segue l’esperienza alla Reggiana, ancora in C1 (25) prima del ritorno al Prato, in cui fa registrare 36 presenze in serie C, segnando il suo primo goal nei professionisti. Nel dicembre 2015 si trasferisce nella sua regione firmando per l’Olbia (D), per contribuire alla promozione dei sardi in serie C. Titolare con la maglia dei galluresi anche nei due campionati successivi (60 presenze, un goal), prima del suo passaggio alla Feralpi Salò.

Dopo la stagione sulle rive del Lago di Garda, in cui ha collezionato solo 8 presenze in Serie C, veste la maglia della Pistoiese con tanta voglia di mostrare tutto suo il valore.

Il giocarore ha anche all’attivo diverse presenze nelle nazionali giovanili, dall’U15 all’U20.

The post A titolo definitivo ecco Paolo Dametto appeared first on US Pistoiese 1921.