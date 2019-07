La Pistoiese informa che, in data odierna, nel rispetto dei previsti criteri legali ed economici-finanziari, nonché di quelli infrastrutturali, sportivi ed organizzativi, è stata ottenuta la Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di serie C 2019/2020”. Alla luce di queste risultanze, la U.S. Pistoiese 1921 risulta pertanto formalmente iscritta al prossimo torneo.

The post La Pistoiese ottiene l’ok alla iscrizione appeared first on US Pistoiese 1921.