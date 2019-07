Llamas, arancione al 100%

Andrés Llamas Acuña, classe 1998, italo-spagnolo, ex Milan, è un giocatore della Pistoiese. Nato a Milano, compirà 21 anni il prossimo 7 agosto.

Si tratta per lui di una conferma, ma cambia la sua situazione contrattuale, essendo adesso in maglia arancione a titolo definitivo, con contratto annuale (scadenza 30 Giugno 2020) e opzione per il secondo. Le sue caratteristiche sono ben note alla piazza: fisicità, bel piede sinistro, ottime capacità tecniche e di corsa. In maglia arancione, nel suo primo campionato da professionista, ha fatto registrare 22 presenze e tre assist.

CARRIERA

Scuola Milan, ha militato nelle giovanili rossonere, fino alla Primavera, in cui ha indossato anche la fascia di capitano, mostrando il suo carisma.

Ha anche vestito la maglia azzurra delle varie rappresentative, dall’Under 15 all’Under 19, con i tecnici Vanoli, Tedino, Rocca e Baronio, totalizzando numerose presenze e anche 9 goal.

