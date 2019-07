Pessotto, nuovo team manager; Tartaglione, cuore arancione, rinnova.

Vanni Pessotto approda in arancione dal 1 luglio 2019 nel ruolo di Team Manager. Subentra a Fabio Graziani, cui giunga la gratitudine e il ringraziamento della Società, avendo svolto il ruolo, seppur per una sola stagione, in modo efficiente e puntuale, dando anche prova di notevoli qualità umane e segnalandosi per disponibilità e riservatezza.

CARRIERA

Vanni Pessotto, quarantacinque anni, fratello del più noto Gianluca, ha già una discreta esperienza nel ruolo, avendo svolto le medesime mansioni dal 2014 al 2018 alla Lucchese e nella passata stagione alla Massese. In precedenza, dopo avere appeso le scarpette al chiodo, Pessotto aveva svolto il ruolo di allenatore del Settore Giovanile nella Lucchese dal 2012 al 2014. Vanni ha anche alle spalle una buona carriera da calciatore nel ruolo di centrocampista, con le maglie di: Cremonese, Massese, Lucchese, Sanremese, Spezia, Reggiana e Pro Patria, tra serie B e Serie C. Vive a Lucca, ma si trasferirà a Pistoia. La Società dà il benvenuto in arancione a Vanni Pessotto!



CONFERMATO TARTAGLIONE

Dopo un volto nuovo, uno ben conosciuto nella piazza. È ormai infatti un “veterano”, nonostante i suoi soli vent’anni, Antonio Tartaglione, che firma un contratto da professionista fino al 30 Giugno 2020. Il ragazzo, come gli sportivi sanno, si è messo in luce nelle precedenti stagioni in Prima Squadra, dimostrando oltre le qualità tecniche, centrocampista mancino con piede molto educato, si è segnalato anche per la dedizione e l’attaccamento alla maglia.

CARRIERA

Tartaglione, nato a Cecina (Li) (la famiglia vive nella vicina San Vincenzo), il 21 Agosto 1998, è stabilmente nella rosa di Prima Squadra dal 18 luglio 2017. Conta 31 presenze, una rete ed un assist in Serie C, nelle stagioni 2017/18 e 2018/19, tutte con la maglia della Pistoiese. Per sei stagioni, dopo una breve esperienza nel settore giovanile del Napoli, ha militato nelle giovanili arancioni. Ben restato ANTONIO!

