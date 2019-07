La US Pistoiese 1921 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Gregorio Morachioli, con il quale ha sottoscritto un contratto annuale da professionista, con scadenza 30 Giugno 2020, in prestito dallo Spezia.

Nato e cresciuto calcisticamente nelle fila degli aquilotti, ha compiuto 19 anni lo scorso 27 febbraio. Gregorio Morachioli è un attaccante talentuoso, rapido sia sul breve che nella corsa, in prevalenza utilizzato come attaccante esterno, in cui si fa notare per la velocità, il dribbling e nel dettare il cross.

Nei suoi trascorsi, anche una esperienza nel settore giovanile della Juventus. Conta sessanta presenze, otto reti e 4 assist tra Primavera e Under 17. Affronta a Pistoia la sua prima stagione nei professionisti.

The post Un altro millennial alla corte di Pancaro: ecco Gregorio Morachioli appeared first on US Pistoiese 1921.